Zo zagen de eerste fotoshoots eruit van deze bekende topmodellen

Nu zijn Gigi Hadid, Kate Moss en Naomi Campbell gevestigde waarden in de mode-industrie, maar daar is een lange weg aan voorafgegaan. We kijken terug naar de eerste fotoshoots van deze 8 bekende topmodellen, met ook onze Nederlandse Romee Strijd!

1. Gigi Hadid

De carrière van Gigi Hadi begon in 1997 als model voor Baby Guess. Ook de jaren daarna bleef ze trouw aan het merk, zo was ze in 2015 nog het gezicht van het Amerikaanse merk.

Volledig scherm © Baby Guess

2. Cara Delevingne

Delevingne was amper 10 jaar oud toen ze haar eerste fotoshoot deed voor de Italiaanse editie van modemagazine Vogue. De bekende fotograaf Bruce Weber maakte de foto’s, en hij zou ook degene zijn die haar heeft gespot en haar koste wat het kost wilde fotograferen.

3. Kate Moss

Kate Moss werd op 14-jarige leeftijd ontdekt op JFK Airport door modellenscout Sarah Doukas. Zij nam contact op met fotograaf Owen Scarbiena, die een testshoot met haar deed en op slag verliefd werd op haar unieke uitstraling. De foto’s werden pas in 2016 vrijgegeven, toen ze door de fotograaf tentoongesteld werden in de Zebra One Gallery in Londen.

4. Cindy Crawford

Crawford heeft op de cover van zowat alle grote tijdschriften ter wereld gestaan, maar haar eerste opdracht was er eentje voor de lokale krant DeKalb Nite Weekly in 1982.

5. Karlie Kloss

Karlie Kloss deed haar eerste fotoshoot voor winkelketen Abercrombie and Fitch in 2007.

Volledig scherm Karlie Kloss © Abercrombie & Fitch

6. Naomi Campbell

Naomi Campbell werd gescout op haar vijftiende toen ze aan het winkelen was. Tegen de tijd dat ze 16 jaar oud was, stond ze al op de cover van de Britse editie van tijdschrift ELLE.

Volledig scherm Naomi Campbell © ELLE

7. Romee Strijd

De Nederlandse Romee Strijd deelde zelf een foto van haar eerste professionele fotoshoot waarvoor ze toen helemaal naar New York City afreisde.

8. Miranda Kerr