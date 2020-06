Zo zat de zelfverzekerde Sander ineens met een mond vol tanden in een discussie

Update John Cleese woest; Britten halen aflevering Fawlty Towers offline

12:03 Een aflevering van de legendarische sitcom Fawlty Towers waarin de oneliner ‘don’t mention the war’ verschillende keren voorbij komt, is niet meer te zien op de BBC-streamingdienst UKTV. De uitzending lijkt na Little Britain het volgende slachtoffer van de Britten nu oud materiaal massaal opnieuw wordt beoordeeld vanwege mogelijk ongepaste inhoud. Bedenker en hoofdrolspeler John Cleese haalt hard uit naar de BBC.