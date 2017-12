Zo ziet Boer zoekt Vrouw eruit bij RTL...

Foute grap Psychologen: Heftige reactie Maan op blote man is volstrekt normaal

11:57 De Radio 538-dj's die zangeres Maan (20) recent aan het huilen maakten door haar in de studio te confronteren met een naakte man, hadden dit volgens experts nooit mogen doen. Psycholoog Bram Bakker: ,,In deze #Metoo-tijd slaan de 538- oelewappers met dit 'geintje' de plank volledig mis.'' Maan zelf is ook duidelijk over het voorval. ,,Een totaal misplaatste en vreselijk stomme grap waar ik me heel rot over heb gevoeld.''