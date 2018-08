Zo ziet de nieuwe 18 karaats Gouden Televizier-Ring eruit

Ed Sheeran laat niets los over geheim huwelijk met jeugdlief­de

12:45 Singer-songwriter Ed Sheeran (27) zou in het diepste geheim getrouwd zijn met zijn jeugdvriendin Cherry Seaborn. De zanger vroeg haar kort voor de jaarwisseling met succes ten huwelijk, maar hield hij zich daarna muisstil over een huwelijksdatum. In een recent interview lijkt hij echter te bevestigen dat de grote dag al lang en breed is geweest.