Zo zijn sterren de paparazzi te slim af

Voor de Brad Pitts en Katy Perry's van deze wereld heeft het sterrendom een belangrijk nadeel: er liggen altijd fotografen op de loer. Voor je het weet wordt je (oncharmant) gekiekt tijdens een wandeling naar de gym of bij het uitlaten van de hond en gaan de foto's de wereld over. Gelukkig hebben veel sterren daar een handige oplossing voor.

Bodyguard-ster Richard Madden, zangeres Katy Perry en Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe hanteren allemaal de ‘Brad Pitt-methode’: dagen of zelfs maanden achtereen in dezelfde (soort) kleren rondlopen.



Pitt, topexpert op het gebied van omgaan met enthousiast fotograferende boulevardpers, zet dat trucje momenteel bijvoorbeeld in met een zwarte broek, een witte longsleeve met daarover een bruin T-shirt, witte sneakers en een grijze ‘newsboy’-pet, al dan niet afgemaakt met een donkerbruine tas. Zo verscheen hij op 28 mei in het Italiaanse Venetië, tijdens een lunch in Hollywood op 4 juni en tijdens een potje winkelen in Malibu afgelopen maandag.



Hoewel Pitt misschien erg gehecht is aan dit tenue, is de échte reden dat hij keer op keer hetzelfde draagt volgens tijdschrift Variety dat hij zo minder interessant wordt voor de paparazzi. Fotografen zouden minder geld krijgen voor kiekjes die, vanwege wéér dezelfde outfit, niet bijzonder genoeg meer zijn.



Gefrustreerd

Ook Katy Perry gebruikte de tactiek met succes, gaf ze in 2017 toe. Zij schiet vaak in haar favoriete Adidas-trainingspak als ze naar buiten moet, om zo de paparazzi te vervelen. En Daniel Radcliffe zei in 2007 al dat hij een tijdlang elke dag hetzelfde droeg.



,,Steeds met een ander T-shirt eronder, maar met hetzelfde hoedje en dezelfde jas die ik dan helemaal dichtritste zodat je niet zag wat ik eronder aanhad”, vertelde hij. ,,Ze konden wel zes maanden lang foto's maken, maar het zag er nog steeds uit alsof ze allemaal op dezelfde dag waren gemaakt. Die foto's waren niet meer te publiceren. Ik vond dat hilarisch, want er is niets beter dan te zien hoe paparazzi gefrustreerd raken.”

Richard Madden, bekend van Game of Thrones en Bodyguard, verbaast zich erover dat sommige collega's dol zijn op de flitsende camera’s. Hij zorgt ook voor een opzettelijk weinig spraakmakende garderobe en accessoires, schrijft The New York Times. ,,Je kunt moeilijk altijd een foto van mij plaatsen terwijl ik met een groen sapje over straat loop.”