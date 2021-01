Zoe Kravitz en Karl Glusman na 19 maanden huwelijk uit elkaar

Utrechter Andries Tunru (29) is een van de beste deelnemers ooit van De Slimste Mens: ‘Mijn telefoon ontplofte’

2 januari Ineens was hij daar: de Utrechtse cabaretier Andries Tunru. Zeven dagen op rij wist hij de winst te behalen in het programma De Slimste Mens: iets wat al dertien seizoenen lang niet gebeurd is. Zijn deelname aan Lingo bleef trouwens ook niet onopgemerkt. Sinds een jaar verloopt de carrière van de 29-jarige Tunru in sneltreinvaart, al is dat soms maar moeilijk te bevatten. ,,Na de eerste uitzending ontplofte mijn telefoon al, dat was bizar.”