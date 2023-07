Zomergasten met Theo Maassen van start met 493.000 kijkers: ‘Verademing als presentator’

Maassen scoort met de eerste aflevering iets minder goed dan zijn voorganger Janine Abbring deed met de eerste aflevering van het vorige seizoen. Naar de seizoensopener met Humberto Tan als gast keken toen 526.000 mensen. In 2021 ging het interviewprogramma van start met 342.000 voor architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Maassen praat de komende weken nog met schrijfster Bibi Dumon Tak, oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, cartoonist Kamagurka en choreograaf Alida Dors.

Kijkcijfers

In de lijst met de best bekeken programma’s van de zondagavond staat Zomergasten op de 15e plaats. De eerste plaats is voor het NOS Journaal van 20 uur, waar op NPO 1 ruim 2,3 miljoen mensen naar keken. De plekken 2 tot en met 6 zijn voor sport, met de registratie van de Tour de France met ruim 1,5 miljoen kijkers als meest bekeken sportprogramma. Met 1.489.000 kijkers is de eerste wedstrijd van Oranje op het WK vrouwenvoetbal goed voor de derde plaats.

Het best bekeken programma van RTL 4 was het Half Acht Nieuws met 673.000, op de voet gevolgd door Hart van Nederland, dat met 672.000 het best bekeken programma van SBS 6 werd.

