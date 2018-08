Zomergasten zakt terug, Blue Planet blijft populair op de zondagavond

In tegenstelling tot vorige week, toen presentatrice Janine Abbering voetbalcoach Louis van Gaal interviewde, hoefde ze de gast nauwelijks in de rede te vallen. Stikker, medeoprichter en directeur van Waag, een onderzoeksinstituut voor kunst, technologie en samenleving gaf op elke vraag een duidelijk en helder antwoord.

Op social media wordt met veel lof gesproken over de Amsterdamse internetpionier. Vooral haar gevarieerde keuze in tv-fragmenten werd gewaardeerd.

De documentaire over de tragische dood van cameraman Stan Storimans trok zondagavond laat 384.000 kijkers naar RTL 4. Het was zondag precies tien jaar geleden dat Storimans om het leven kwam bij een Russische raketaanval in het Georgische stadje Gori.