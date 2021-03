Zoon (28) van zanger Bobby Brown overleed aan mix van drugs en alcohol

Akwasi weer vader geworden: ‘Zwanger­schap kwam op turbulent moment’

20 maart Akwasi is voor de tweede keer vader geworden. Dat maakt de rapper vandaag bekend op Instagram. Hij stelt het babynieuws eerder nog geheim te hebben gehouden omdat de zwangerschap op een turbulent moment in zijn leven kwam. ‘Maar nu is hij hier en hij is geen geheim.’