Zoon Antonie en Isa in voetsporen vader en onthult Kim het geslacht van haar kindje?

Waarom Waddinx­veen zo'n makkelijk slachtof­fer is voor grappen: Van Youp van ‘t Hek tot Fokke & Sukke

18:01 Als een verhaal of grap zich ergens moet afspelen, vervult Waddinxveen geregeld die makkelijke rol. Zo dook het Gouwedorp onlangs op in een betoog van Tweede-Kamerlid Theo Hiddema. Waddinxveen als metafoor voor een plaats op het platteland of voor een gemeente zonder al te groot belang. ,,Een beetje burgerlijk en truttig.”