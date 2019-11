Zoon Hugh Hefner trouwt met Harry Potter-actrice

Boer Wilfred betrekt Yvon Jaspers bij snode trouwplan­nen

9:14 Boer Wilfred, die vorig jaar even te zien was in Boer Zoekt Vrouw, is getrouwd met zijn grote liefde Doreen. De twee lokten maar liefst 120 gasten met een smoes naar het erf van de melkvee- en houtsnipperboer toe. Presentatrice Yvon Jaspers werd bij de snode plannen betrokken.