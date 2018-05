Zoon Linda de Mol: Opmerkingen over het huis dat ik kreeg best heavy

De twintiger geeft nauwelijks interviews, maar voor de uitgave van LINDA met het thema ‘Het zal je moeder maar wezen’, die woensdag in de winkels ligt, maakt Julian een uitzondering. Dat Linda hem liet beseffen dat hij en Noa 'ongelooflijke mazzel' hebben gehad, vindt hij belangrijk. ,,Ze heeft altijd gezegd: Jullie wonen in een prachtig huis, hebben mooie spullen en komen op gave plekken. Daar hebben wij heel hard voor gewerkt, maar in de basis hebben jullie er niets voor hoeven doen.''

Linda zelf doet ook uitspraken over de intieme band met haar zoon. Ze is heel close met hem, geeft ze toe, vermoedelijk doordat Julian op negenjarige leeftijd de scheiding van zijn ouders bewust meemaakte. Linda was tot 2007 getrouwd met regisseur Sander Vahle. Kort daarna kreeg ze een relatie met componist Jeroen Rietbergen.

Angstig

Ondanks dat de vermogende familie De Mol constant onder een vergrootglas ligt, zegt Julian niet het gevoel te hebben dat er vooroordelen over hem bestaan. Met uitzondering van de 'heavy' opmerkingen die hij las, nadat bekend was geworden dat zijn moeder een benedenwoning in Amsterdam had gekocht voor een klein miljoen. Ook zusje Noa kreeg van haar moeder een chique woning in de hoofdstad. ,,Dat maakte wel het slechtste in mensen los. (...) Wat ik ook wel begrijp. Je kunt misschien gefrustreerd raken dat ik zo'n huis krijg zonder er iets voor te doen, alleen omdat ik toevallig in een bepaalde familie ben geboren.''