Zoon Linda de Mol stapelverliefd op model Chelsey

Julian Vahle, de 22-jarige zoon van Linda de Mol, is gevallen voor de charmes van het Nederlandse model Chelsey Weimar. Het stel woont en werkt in Amerika.

Met het delen van een foto vanaf het strand, waarop Julian zijn liefje een kus op haar hoofd geeft, maakt hij zijn relatie ‘instagram officieel'. ,,Nineties kids’’, aldus Julian bij een emoticon van een hartje. Daarmee verwijst hij naar zijn nieuwe single Ninetees Kids, die op Valentijnsdag uitkomt.

Hoe lang Julian en de 22-jarige brunette al samen zijn, is niet bekend. Hij woont al enige tijd in de Verenigde Staten, waar hij werkt aan zijn muzikale carrière. In mei bracht hij zijn tweede track Older uit, de opvolger van het eerder verschenen Miss America.

Chelsey werd al op 12-jarige leeftijd ontdekt en won drie jaar later het tv-programma The Face. Inmiddels woont ze in New York en schreef ze bekende merken als Victoria's Secret, Biotherm en Other Stories op haar CV.