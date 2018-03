Zoon Noorse kroonprinses woont samen met Playboy-model

Update De wereld neemt afscheid van Stephen Hawking

18:06 Honderden mensen hebben vandaag afscheid genomen van de onlangs overleden wereldberoemde Britse wetenschapper Stephen Hawking. In Cambridge vond een afscheidsceremonie plaats waarbij ook verschillende bekende gezichten aanwezig waren zoals acteur Eddie Redmayne, Hawkings vertolker in de film The Theory of Everything.