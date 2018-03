Zoon voor acteur Eddie Redmayne

De blije gebeurtenis komt vlak na het droeve nieuws van het overlijden van wetenschapper Stephen Hawking. Redmayne, die een Oscar won voor zijn rol als Hawking in de succesfilm The Theory of Everything, stond woensdag stil bij de dood van Hawking. "Hij was de grappigste man die ik ooit heb ontmoet", aldus de acteur die onder meer met Hawking bij de première van de film was in december 2014. "Mijn gedachten gaan uit naar zijn buitengewone familie."