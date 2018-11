Zoon Will Smith komt uit de kast en bevestigt relatie met rapper

Jaden Smith (20) heeft wel degelijk een relatie met rapper Tyler The Creator (27). De zoon van Will Smith en Jada Pinkett Smith schreef al een bericht op Twitter waarin hij zei ‘het iedereen verteld te hebben zodat ze het niet meer kunnen ontkennen’. Nu heeft Jaden zijn romance opnieuw bevestigd op de radio.

Op sociale media verschenen de afgelopen dagen beelden van een recent optreden van Smith waarin hij de zaal bekend maakte een relatie met Tyler Gregory Okonma te hebben. ,,Tyler is de beste vriend in de hele wereld en ik hou zo fucking veel van hem’’, stelt Smith. ,,Tyler wil het niet zeggen, maar ik moet het vertellen: Tyler is mijn motherfucking vriendje.’’

Lees verder onder de video

Er ontstond meteen twijfel. Zijn de twee echt verliefd? Of is het allemaal een grote grap op stunt? Na het festival deelde Jaden een opmerkelijke tweet, maar die verwijderde hij weer meteen. ,,Yup, Tyler, ik heb het iedereen verteld, je kan het nu niet meer ontkennen’’, schreef hij op zijn profiel.

Inmiddels wil de zoon van Will Smith zijn gevoelens niet langer onder stoelen of banken steken. Op radiozender Beats 1 benadrukte hij dat hij wel degelijk verliefd is op een andere man. ,,Ik heb onlangs gezegd dat ik samen ben met Tyler The Creator, en dat is waar. Het is maar dat je het weet.’’

Met de bekendmaking komt er een einde aan een lange periode van speculaties over de geaardheid van Jaden Smith, die zich met zijn uitspraken en kleding de laatste tijd steeds vaker als ‘genderqueer’ profileerde. Eerder had de 20-jarige acteurszoon een relatie met model Sarah Snyder. Ook over rapper Tyler The Creator doen al langer geruchten de ronde dat hij homoseksueel zou zijn. Teksten op zijn album Flower Boy uit 2017 leken al in die richting te wijzen.