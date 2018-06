Zoontje (7) wilde Alicia Silverstone tongzoenen na zien romantische film

Alicia (41) wilde de romantische komedie eigenlijk nog lang niet laten zien aan haar oogappel, bekende ze. De film bevat onder meer een beruchte zoenscène tussen Alicia's personage en haar ex-stiefbroer. Silverstone was bang dat haar zoon verkeerde ideeën zou krijgen. Maar toen er een speciale openluchtvertoning werd georganiseerd in Los Angeles, kon ze voor haar gevoel niet anders en nam ze haar mannetje mee.



Na de film probeerde Bear zijn moeder meermaals te zoenen, mét tong. Alicia kon daar wel om lachen. ,,Ik hield gewoon mijn mond dicht'', vertelde ze gisteravond. ,,En ik giechelde. Het was superlief.'' Presentator Stephen Colbert wist niet zo goed wat hij met Alicia's verhaal aan moest. ,,Maak je je zorgen om hem?'', vroeg Alicia aan hem. ,,Het is oké'', vervolgde ze. ,,Hij doet het nu niet meer. Maar dat heeft hij dus van die film geleerd.''



Silverstone kreeg Bear samen met zanger en acteur Christopher Jarecki, inmiddels haar ex. De twee gingen onlangs na een relatie van 20 jaar uit elkaar.