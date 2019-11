Zoontje Chantal is een feestbeest, horrordag voor Miljuschka

Stekeltjes, een kek brilletje en een ketting om zijn nek: zó zag Jeroen van Koningsbrugge er dus uit in de jaren 90.

Er gaat geen dag voorbij of Gaby Blaaser deelt weer een pikant kiekje. Vandaag zet ze haar derrière in het zonnetje. ‘When she's moody, grab her booty’, aldus de voormalig GTST-actrice.

Wat krijg je als je je telefoon uitleent aan je kinderen? Guus Meewis kwam er vanochtend achter, zijn koters zochten op Google uit wanneer het Sinterklaasjournaal weer van start gaat.

Vanochtend (lees: half zeven) was het feestje bij Chantal Janzen al losgebarsten. Zoontje Bobby kon niet meer slapen en besloot daarom eens lekker te swingen op het nummer Hoe het danst. ‘Zo zoet!', zwijmelen fans van de presentatrice.

Halloween is al voorbij, maar Miljuschka Witzenhausen is van mening dat maandag ook gewoon een horrorverhaal is.

Geraldine Kempers omarmt, in tegenstelling tot Miljuschka, de maandag wél.

Britt Dekker kan nu al niet wachten tot vanavond: dan is ze met haar eigen serie op SBS te zien. Ze heeft er in ieder geval een heleboel voorpret van, want vanmiddag deelt de paardenvlogster een mooi plaatje van zichzelf met haar paard George.

Actrice Abbey Hoes is niet verliefd op een persoon, maar wel op het leven.

Hiep hiep, hoera! De tweeling van Nicolette Kluijver is vandaag vijf jaar geworden. ‘Jullie zijn het mooiste op aarde', aldus de presentatrice.