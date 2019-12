Zoontje Eva Jinek leert drie talen: ‘Mooi toch, om het te proberen?’

interviewEva Jinek (41) zorgde in 2019 voor de opzienbarendste transfer in televisieland. Ze stapte over van de NPO naar RTL, waar ze op 3 januari haar eerste talkshow doet. ‘Ik lig ’s nachts te malen.’