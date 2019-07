Zoontje Jeroen van Koningsbrugge: Papa, je zit in nieuwe Spiderman-film

Een geheimzinnig mailtje uit Engeland via zijn agent. Zo begon het een jaar geleden voor Jeroen van Koningsbrugge. Of hij interesse had om te auditeren voor een grote Hollywoodfilm. Details werden niet prijsgegeven. Geen titel, geen tegenspelers, geen script.



Wel werd duidelijk dat het om een Marvel-film ging. De beoogde rol werd omschreven als een Dutch hooligan, een voetbalvandaal. Van Koningsbrugge had daar weinig vertrouwen in, omdat er veel meer acteurs waren benaderd voor deze bescheiden bijdrage.



Al snel kreeg de Nederlandse acteur, die met de misdaadserie Smeris en films als Riphagen, De Surprise en Schone Handen zijn spelkwaliteiten al ruimschoots heeft bewezen, al snel door dat de scène bedoeld was voor de nieuwe Spider-Man-film; Far From Home, waarin de superheld in Europa zich staande probeert te houden.



,,Het was mijn zoontje die meteen doorhad dat het om de nieuwe Spider-Man-film ging’’, vertelt Van Koningsbrugge. ,,Hij is een grote fan van Marvel, net als ik trouwens. Ik heb een grote verzameling stripboeken en de verfilmingen heb ik diverse keren gezien.’’



Tot zijn verbazing kreeg Van Koningsbrugge de rol als voetbalvandaal die ook nog tekst bevatte. Van tevoren was gevraagd hoe goed zijn Engels was, maar in de film moest hij met een vet Nederlands accent zijn tekst uitspreken. Om voor de rol in aanmerking te komen, moest Van Koningsbrugge zelf een video-opname maken van zijn mogelijke rol. Deze zelfgemaakte tape gaf kennelijk de doorslag bij de producenten van de film.