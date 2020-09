Zoontje Roxeanne krijgt ‘washand’ cadeau en Heleen viert zwaarbevochten kampioenschap

Rapper Silentó opgepakt voor aanval met bijl

4 september Rapper Silentó, vooral bekend van de hit Watch Me (Whip/Nae Nae), is gearresteerd omdat hij mensen heeft aangevallen met een kleine bijl. De artiest was volgens TMZ zwaaiend met het wapen het huis van vreemden binnengedrongen omdat hij op zoek was naar zijn vriendin.