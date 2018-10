Zoontje voor Charlotte Casiraghi

Star Wars-componist John Williams (86) opgenomen in ziekenhuis

15:11 Filmcomponist John Williams is in het ziekenhuis opgenomen. De man achter bekende muziek van films als ET, Jaws, Indiana Jones, Star Wars en Harry Potter, zou vrijdag in de Royal Albert Hall in Londen voor het eerst in ruim twintig jaar een Europees concert van zijn werk dirigeren. De 86-jarige componist moet echter afzeggen, meldt de Royal Albert Hall op zijn website.