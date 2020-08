Zoontje Yolanthe heeft mini-rol in nieuwe film

Ook de dochter van Jim Bakkum, Posy, was van de partij. De twee waren mee naar de set, om met elkaar te spelen die dag. ,,Ze konden het helemaal met elkaar vinden. Je ziet ze misschien in de achtergrond voorbijkomen”, vervolgt de actrice.



Of Xess Xava ook echt acteertalent heeft, weet Yolanthe nog niet. ,,Ik laat hem heel vrij in hoe of wat. Hij is pas 4, dus dat gaan we zien met de tijd.”