Zorgwaakhond Jan Slagter bijt als het moet bij misstanden

Israël stelt komische serie over aanslag Eurovisie Songfesti­val uit

25 maart De Israëlische publieke omroep KAN zendt bij nader inzien toch maar niet de controversiële, driedelige miniserie Douze Points uit in de week van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De Frans-Israëlische productie gaat over een fictieve, homoseksuele Franse kandidaat van het liedjesfestijn die tijdens zijn deelname plannen ontwikkelt voor een aanslag op Tel Aviv uit naam van Islamitische Staat.