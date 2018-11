Zoutelande hoogste nieuwe binnenkomer in Evergreen Top 1000

Het nummer Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. niet-officiële Het volkslied van de Zeeuwse badplaats komt binnen op de 130e plaats.

De lijst telt dit jaar 77 nummers die nog nooit eerder waren genoteerd en 83 'herintreders'. Het meeste aantal plaatsen stijgt Hallelujah van Leonard Cohen: van positie 672 in 2017 naar 24 dit jaar, oftewel 648 plekken. Ook Somebody To Love van George Michael & Queen maakte een flinke sprong: het nummer klimt 593 plaatsen en staat nu op 271. Hier Encore van Charles Aznavour stijgt 537 plekken en bekleedt nu positie 399.

The Beatles zijn het vaakst vertegenwoordigd: de band staat met 31 nummers in de Evergreen Top 1000. Van eigen bodem telt The Cats met 19 nummers de meeste noteringen.