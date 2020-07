Zucht van verlichting door Ziggo Dome bij optreden Nielson, het grootste popconcert in maanden

Het zou het grootste popconcert in Nederland van de nieuwe tijd worden. Voor het eerst in bijna vier maanden kwamen er weer meer dan duizend muziekfans samen in een popzaal. De nieuwe, corona-proof, opstelling van de Ziggo Dome garandeert de anderhalve meter afstand én een capaciteit van 2500 bezoekers.



Het eerste concert van de Larger than live-serie van Nielson raakte net niet helemaal uitverkocht, maar gaf een vrij nauwkeurige blik op de nabije toekomst. En dat betekent: een gezondheidscheck per app vooraf, eenrichtingsverkeer in de gangen en minstens twee stoeltjes leeg tussen fans uit verschillende huishoudens.



En dan is er nog de nieuwe concert-etiquette. Die vergt zelfbeheersing, want opstaan uit je genummerde stoeltje mag, dansen ook, maar van je plek komen niet. Nielson wees zijn publiek er speels op. Net als op het, uiteraard niet gehandhaafde, verbod op meezingen. ‘Neuriën mag wel!’