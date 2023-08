Zus over zieke Céline Dion: ‘Een werkend medicijn vinden is moeilijk’

,,Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben”, zei ze toen. Ze stelde haar wereldtournee uit, maar annuleerde die afgelopen mei. Dion zou op 26, 27 en 29 augustus in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. ,,Het spijt me dat ik jullie allemaal opnieuw moet teleurstellen”, zei ze in een verklaring. ,,Ik werk heel hard om mijn kracht terug op te bouwen, maar touren kan erg moeilijk zijn, zelfs als je 100 procent bent. Het is niet eerlijk tegenover jullie om de shows steeds uit te stellen, en hoewel het mijn hart breekt, is het het beste dat we nu alles annuleren, totdat ik er echt klaar voor ben om weer op het podium te staan.”