Zus van Céline Dion geeft zeldzame update over haar medische toestand

Gedupeer­den van mismatches Spoorloos: ‘Opnieuw klap in het gezicht, intens verdrietig’

In de zeer gevoelige zaak rondom de mismatches in het KRO-NCRV-programma Spoorloos reageren de advocaten van de deelnemers vandaag verrast. Zij zeggen via de media te zijn overvallen met de resultaten van het onderzoek. ,,Opnieuw een klap in het gezicht van onze cliënten.”