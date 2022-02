Zusjes Bella en Gigi Hadid gaan helemaal uit de kleren voor Versace

video André van Duin krijgt eigen duin van Radio 10 voor 75ste verjaardag

Komiek en presentator André van Duin, die komende zondag 75 jaar wordt, heeft van Radio 10 zijn eigen duin gekregen. De André van Duin Duin, zoals de duin is genoemd, is onderdeel van een drinkwaterwingebied in Amsterdam.

