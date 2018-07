Zwangere Bibi: Eindelijk dik worden

Incredi­bles 2 grote hit op het Nederland­se doek

22:06 Het tweede deel in de serie The Incredibles is een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De digitale animatiefilm van studio Pixar staat al anderhalve week bovenaan de lijst met best bezochte bioscooptitels. In totaal trok Incredibles 2 al bijna 200.000 bezoekers, blijkt uit de cijfers van de Nederlandse theaters.