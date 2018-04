Zwangere Eva Jinek doet aan topsport en Jim deelt paas-kussies uit

Jandino Asporaat 'her­pro­gram­meert' mindset en showt killertorso

16:12 De uren die cabaretier Jandino Asporaat zwoegt in de sportschool werpen zijn vruchten af. Een maand nadat hij aankondigde serieus aan een strak lichaam te gaan werken, is hij trots op de stappen die hij maakt. ,,Dit is niet om te laten zien hoe blij ik ben met mijn konijntje'', concludeert de 37-jarige stand-upcomedian bij een foto waarop hij zijn torso showt.