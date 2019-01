Zwangere Joëlle verhuist halsoverkop naar Zuid-Korea

Slechts een kleine twee dagen had de zwangere Joëlle Witschge de tijd om haar spullen te pakken. Ze is halsoverkop naar Zuid-Korea verhuisd, haar verloofde Dave Bulthuis achterna. De voetballer gaat aan de slag bij FC Ulsun. ,,Ik ga mijn familie ontzettend missen.”

Het voormalige model, dochter van oud-Oranjespeler Richard Witschge, was nogal in shock toen haar vriend van de week het nieuws vertelde. Maar tijd om erover na te denken had ze niet: het was een kwestie van de deur achter zich dichttrekken en gaan, want gisteren moest Dave zich al in Zuid-Korea melden.

Op haar Instagram Stories laat Joëlle zien dat ze een fikse jetlag heeft. Midden in de nacht is ze klaarwakker en heeft ze honger, maar roomservice is er niet. Van de Koreaanse televisie begrijpt ze niet veel - de taal is nogal een barrière, maar het maakt haar vrolijk dat ze een Dancing with the stars-achtig programma hebben.

Vloggen

De voetbalvrouw heeft besloten om haar avonturen vast te leggen in vlogs, voor haar familie ‘en de rest van de wereld’. ,,Ik ga mijn familie ontzettend missen", zegt Joëlle. En zij haar ook: haar moeder vindt het maar niets dat haar zwangere dochter haar kleinkind meeneemt naar Azië. ,,Maar ik zei: mam, jij hebt toch niets anders gedaan?”, reageerde Joëlle gisteren bij RTL Boulevard. De voetbalcarrière van haar vader bracht haar over de hele wereld. Ze werd geboren in Spanje en woonde ook in Frankrijk, Engeland en Japan.