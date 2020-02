Zwangere Katja Schuurman laat in buitenland echo maken

Katja Schuurman (44) voelt zich goed na 12 weken zwangerschap. Dit vertelde de actrice en presentatrice in de uitzending van Ruud de Wild op NPO Radio 2. Katja is momenteel op reis met Barrie Stevens (75), Peter Faber (76), Willibrord Frequin (78) en Gerard Cox (79) voor het RTL-programma Beter laat dan nooit . Daarvoor reizen ze nu ruim een week door landen in Midden- en Zuid-Amerika.

,,We hebben hier nog een laatste echo gedaan, want ik wilde zeker weten of alles goed was", vertelde Katja aan De Wild in de Middag. ,,Het is nu twaalf weken en het is helemaal goed." Eerder op de dag maakte ze op Instagram bekend dat ze met haar man Freek van Noortwijk een kindje verwacht.

Ze wordt tijdens de opnames van Beter laat dan nooit flink verwend door Barrie, Peter, Willibrord en Gerard. "Ze zijn allemaal echt om op te eten. Ze willen me steeds voor laten, maar dan zeg ik 'nee, nee, het is jullie programma.' Katja is de opvolgster van Olcay Gulsen. ,,Ze missen haar wel, maar ik doe heel erg mijn best om dat goed te maken", zei Katja.

De actrice heeft al een kindje met haar ex-man Thijs Römer, de 9-jarige Sammie. Katja gaat na de geboorte van haar tweede kind niet minder werken, antwoordde ze Ruud de Wild. ,,Een rare vraag, die alleen aan vrouwen wordt gesteld. Nee, ik ga niet stoppen met werken, alleen rond de bevalling. We zullen het wel zien, wat de toekomst brengt.”