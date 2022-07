Zwangere Marieke zet vraagtekens bij water en Geraldine is een Spice Girl

met video MAFS-Astleigh op zijn knieën voor Rowan: ‘Cirkel is rond’

Ze stapten al in het huwelijksbootje op nationale televisie, maar Married at First Sight-deelnemers Astleigh van Emden en Rowan Eckhardt hadden zich nog niet officieel verloofd. Tijd om daar verandering in te brengen, dacht Astleigh. Hij ging op Ibiza op zijn knieën voor zijn grote liefde. ‘De cirkel is rond’, schrijft hij vandaag op Instagram.

5 juli