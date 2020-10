Zwangere Romee Strijd is slopende bekkenpijn kwijt na oefenen met yogabal

Dat zegt de wereldberoemde Zoetermeerse in haar Instagram Stories na vragen van bezorgde fans. ,,Ik weet niet wat er is gebeurd, maar de pijn is een soort van verdwenen’’, aldus Strijd tegenover haar 6,7 miljoen volgers. ,,Ik heb veel oefeningen gedaan en het verder vooral heel rustig aan gedaan. Ik ben gestopt met sporten en het grootste deel van de dag thuisgebleven. Dus misschien heeft dat geholpen.’’

De afgelopen weken had Romee fysiotherapie, bezocht ze een osteopaat en zat ze af en toe op een grote yogabal. ,,Iedereen heeft gezegd dat het waarschijnlijk erger wordt aan het einde van de zwangerschap’’, vertelt Romee, die 34 weken onderweg is. ,,Dus ik ben heel erg blij dat het nu goed gaat. Hopelijk blijft het zo tot het eind, want het aftellen is begonnen.’’



Met de kleine meid in haar buik gaat het ook prima. ,,De baby groeit nog steeds goed. Ik kan niet wachten tot ze er is. We hebben bijna alles af in ons appartement.’’



Lees door onder de foto.