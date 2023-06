met foto'sDe Britse schrijver en jongerenwerker Logan Brown (27) gaat het internet over met een bijzondere covershoot voor de pride-editie van het tijdschrift Glamour . Brown is een transgender man die onverwacht zwanger raakte en poseerde vlak voor de bevalling met zijn babybuik. ,,Ik ga niet mijn identiteit aanpassen omdat ik zwanger ben.’’

Het was enorm schrikken, vorig jaar. Browns partner Bailey J. Mills, een dragartiest die zich identificeert als non-binair, sliep nog toen hij zich ‘s ochtends niet lekker voelde. Brown slikte al een tijdje geen testosteron meer vanwege gezondheidsproblemen. Hij deed een zwangerschapstest, die positief bleek. ,,Het was alsof mijn wereld stil kwam te staan’’, vertelt hij in het blad. ,,Dat alles, al mijn mannelijkheid waar ik zo hard en zo lang voor had gewerkt, helemaal was weggevaagd.’’

Brown ijsbeerde door het huis, piekerend over hoe hij dit ging vertellen. ,,Het was heel moeilijk, want hoe zeg je: ‘Oh, ik ben zwanger, maar ik ben ook je vriend’?’’ Toen het eenmaal was geland, schoot abortus door Browns hoofd. Daar moest hij niet aan denken. ,,Ik bedacht me: deze kans krijg ik nooit meer. Om als queerkoppel een kind te krijgen dat biologisch van ons allebei is. Ik voelde zo lang schaamte en maakte het lastig voor mezelf, tot ik dacht: je kunt dit heel zwaar maken, of ervan genieten.’’



Geen ‘vrouw, maar ‘persoon’

Online kreeg het stel veel kritiek, vaak met de zin: ‘Mannen kunnen niet zwanger raken’. Maar Brown voelt zich een man en daar verandert de zwangerschap niets aan. ,,Dit was een ongeplande zwangerschap en ik ga niet mijn identiteit veranderen, alleen omdat ik in verwachting ben. (...) Ik ben een transgender, zwangere man en ik besta wel. Wat iedereen ook zegt, ik ben letterlijk levend bewijs.’’

In het ziekenhuis was het soms lastig. Daar is een zwangere man uiteraard een zeldzaamheid, dus Brown werd regelmatig per ongeluk een vrouw genoemd. Hoewel hij pleit voor training bij het personeel, gingen er ook dingen wél goed. ,,Sommige verloskundigen gaven me folders waarop ze ‘vrouw’ doorstreepten en er ‘persoon’ van maakten, dat was fijn.’’



Logan Brown straalt op de cover met een gebodypaint pak op zijn lichaam. De foto doet denken aan de beroemde Vanity Fair-cover van actrice Demi Moore uit 1992: Volledig scherm Links: Logan Brown op de cover van Glamour in 2023. Rechts: Demi Moore op de cover van Vanity Fair in 1992. © Glamour/Vanity Fair

Geen natuurlijke bevalling

De bevalling verliep vorige maand soepel, hoewel Brown wel een spoedkeizersnede onderging. Achteraf gezien is hij daar blij mee: een natuurlijke geboorte is mentaal lastig te verenigen met zijn genderidentiteit. ,,Ik weet niet hoe ik daarmee om zou zijn gegaan.’’ Brown en het kindje hadden na de geboorte te kampen met een infectie, maar inmiddels gaat het goed met dochter Nova.

Een kind krijgen, juist in deze relatie, is het ‘beste gevoel ooit’ voor Brown. ,,Mijn dochter zal opgroeien in de wetenschap dat we altijd van haar houden en haar accepteren, wie ze ook is.’’

