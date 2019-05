‘Zwangerschap Meghan Markle kostte bijna miljoen euro’

Privékliniek: 17.165 euro per nacht

Acupunctuur en natuurlijke producten: 9955 euro

Renovatie van kinderkamer: 57.210 euro

Relaxweekendje: 37.765 euro

Meghan’s zwangerschapsgarderobe: 440.550 euro

Positiekleding? Daar zal je de hertogin van Sussex niet snel in rond zien lopen. Meghan Markle was hoogzwanger maar aan haar garderobe kon je dat bijna niet zien: ze was (en is) nog steeds vaste klant bij Dior en Valentino en loopt rond op torenhoge hakken. Glamour Magazine deed onderzoek naar de kostprijs van al die designerstukken en berekende dat haar zwangerschapsoutfits bij elkaar zo’n 440.550 euro kostten.

Babyshower New York: tussen 176.200 euro en 380.000 euro

En dan was er natuurlijk nog de veelbesproken babyshower in hartje New York. De totale prijs daarvan wordt geschat op een bedrag tussen de 176.200 euro en 380.000 euro. De berekening is onduidelijk, omdat niet duidelijk is of Meghan ook heeft betaald voor beroemde gasten als Serena Williams. Wat wél zeker is volgens Money Magazine: Meghan vloog heen en terug met een privéjet. Haar ticket naar New York kostte 66.365 euro, voor de terugvlucht telde ze 88.100 euro neer. Ook de prijs van het penthouse van The Mark Hotel, waar de babyshower werd gehouden, is fors. Die heeft Meghan 65.675 euro per nacht gekost. Het penthouse heeft vijf slaapkamers en zes badkamers en biedt schitterende uitzichten over Central Park.