Zware klap voor festivalseizoen: Defqon.1 gaat in 2021 helemaal niet meer door

Defqon.1, het grootste dance-evenement van Nederland, gaat ook dit jaar niet meer door. Dat maakte Q-dance, de organisator van het populaire hardstyle-evenement, vanavond in een verklaring bekend. Vanwege de coronacrisis is het reguliere festival van dit jaar uitgesteld naar 2022.

Volgens de organisatie komt het nieuws niet als een verrassing. ‘We begrijpen dat dit niet het nieuws is waarop jullie hadden gehoopt. We delen jullie teleurstelling’, valt te lezen in de verklaring. ‘Het afgelopen half jaar hebben we er alles aan gedaan om deze uitkomst te voorkomen, maar het bleek simpelweg een onmogelijk streven.’

Q-dance zegt ervan overtuigd te zijn dat de achttiende editie van Defqon.1 volgend jaar wél zal plaatsvinden. ‘Het is een kwestie van tijd, en hoewel we wat langer moeten volhouden, kunnen we je nu al verzekeren dat Defqon.1 Primal Energy groter, brutaler en krachtiger zal zijn dan ooit.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zware domper

Kaartenbezitters kunnen hun ticket meenemen naar volgend jaar. ‘We hopen dat jullie je aan het ticket houden, aangezien het ons enorm ondersteunt in deze moeilijke tijden.’ Het is mogelijk om een voucher of restitutie aan te vragen, maar daarbij is de kans groot dat je je plek op het festival volgend jaar kwijtraakt, zegt Q-dance.

Het annuleren van Defqon.1 is een zware domper voor de Nederlandse festivalbranche, die het al zo zwaar te verduren heeft als gevolg van de coronacrisis. Defqon.1 wordt gezien als een van de meest bepalende festivals van Nederland. In 2019 kwamen op de 17de editie 78.000 liefhebbers af. Het was de best bezochte editie ooit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Post by Qdance Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.