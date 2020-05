Zwarte bamboe en hippe clutch: Amalia lijkt tassenverzamelaar in de dop

Normaal gesproken verschijnen Amalia, Alexia en Ariane zo’n drie tot vier keer per jaar in de publiciteit. Twee keer tijdens een fotosessie, en één of twee keer tijdens een verrassingsbezoek of familiefeestje. Nu het coronavirus ons land in zijn greep houdt, is alles anders en zien we de prinsessen niet minder, maar juist meer dan voorheen. Zo zagen we ze klappen tijdens het applaus voor de zorg en zaterdagavond verscheen er een nieuwe familiefoto online vanwege de Eurovision-uitzending ‘Europe Shine a light’. Op het kiekje is te zien dat Amalia een zwarte bamboe-tas bij zich draagt. Is de prinses soms een tassenverzamelaar in de dop? Op Koningsdag werd ze ook al als enige gespot met een hippe clutch.