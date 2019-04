Zweedse actrice Bibi Andersson overleden

update Ruim 1,2 miljoen kijkers zien Married at First Sight-kandidate bruiloft cancellen

8:24 Ruim 1,2 miljoen kijkers zagen gisteravond spannende momenten in de tweede aflevering van Married at First Sight. De bruiloft van kandidaat Nick (28) dreigde in het water te vallen toen zijn aanstaande vrouw plotseling koudwatervrees kreeg. Supermarktmedewerkster Bo (27) durfde het tóch niet aan op tv het jawoord aan een wildvreemde te geven. Gelukkig voor Nick stond er een ‘reservevrouw’ voor hem klaar.