Zweedse actrice Rebecca Ferguson kan zelf niet naar eigen horrorscènes kijken

Eigenlijk heeft Rebecca Ferguson helemaal niet de sterke maag die nodig is voor horrorfilms. Het genre spreekt haar totaal niet aan. Haar hele leven heeft de Zweedse (36) enge films zo veel mogelijk vermeden.



Toch liet zij zich als tiener een keer verleiden om The Shining, de horrorklassieker van Stanley Kubrick met de doorgedraaide Jack Nicholson in de hoofdrol, te bekijken. Het einde van de film haalde ze niet - in figuurlijke zin.



,,Vooral het geluid van The Shining kon ik slecht verdragen. Die knerpende tonen gingen bij mij door merg en been'', vertelt Ferguson in Londen. ,,En toen dat doolhof in beeld kwam, had ik het niet meer. Ik heb de film uitgezet.‘’



Ferguson bekeek The Shining destijds omdat iedereen in haar omgeving de verfilming van het door Stephen King geschreven boek aanraadde. ,,Het was een film die je gezien moest hebben om erover mee te praten. Maar ja, ik was er op die leeftijd nog niet klaar voor.''