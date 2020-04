Zweedse prinses Sofia aan de slag in Stockholms ziekenhuis in strijd tegen corona

Disney+ maakt releaseda­tum langver­wach­te fantasy­film Artemis Fowl bekend

10:20 De langverwachte film Artemis Fowl, naar de gelijknamige boekenreeks, komt niet in de bioscoop. In plaats daarvan heeft Disney besloten de film gelijk uit te brengen op zijn streamingdienst. De film is vanaf 12 juni in Nederland te zien, maakte Disney bekend.