André zit poedelnaakt op Monique en Estavana baddert met Jesslynn

‘Voorbereidingen’, luidt het bijschrift van André Hazes bij deze pikante foto. Te zien is hoe de zanger volledig naakt bovenop zijn vriendin Monique zit. Zijn blote billen zijn slechts bedekt met een emoticon van een kikker. Volgers van André zien er de humor wel van in. ‘Fantastisch!', reageren ze.

Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 29 Oct 2018 om 12:50 PDT

Een flinke dosis promotie voor het cosmeticamerk La Roche-Posay, maar dat mag de pret niet drukken volgens fans van Estavana Polman . De handbalster deelt een snoezig kiekje waarop kleine Jesslynn in bad zit. ‘Wat schattig!', reageren haar volgers.

Een foto die is geplaatst door null (@estavana) op 29 Oct 2018 om 11:49 PDT

Gerard Joling is naar de Maasstad afgereisd naar de uitreiking van de Gouden Mossel. Hoogleraar Casper van Eijk en burgemeester Ahmed Aboutaleb zetten de prijs voor markante Rotterdammer op hun schoorsteenmantel.

Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 29 Oct 2018 om 8:00 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@imanuelleg) op 29 Oct 2018 om 7:46 PDT

Birgit Schuurman heeft een zonnebankje gepakt nu de temperatuur onder de 10 graden is gezakt.

Een foto die is geplaatst door null (@birgit.schuurman) op 29 Oct 2018 om 7:47 PDT

De gisteren 47 jaar geworden Peter van der Vorst is voortaan te herkennen aan zijn koningsblauwe aaibare duster.

Een foto die is geplaatst door null (@petervdvorst) op 29 Oct 2018 om 8:11 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 29 Oct 2018 om 5:19 PDT

Dansfenomeen Timor Steffens is niet alleen in Nederland op televisie te zien, maar ook in Italië. Hij toont een voorproefje van de casting van een nieuwe dansshow daar.