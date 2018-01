Arjen Lubach is zijn stem kwijt en Chantal draait zich nog eens om

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Schattig! James, het zoontje van Chantal Janzen, vroeg zijn mama vanochtend om nog even bij hem te komen liggen. Hoewel de presentatrice niet van plan was om weer in slaap te vallen, pakte dat toch anders uit. Hoogstwaarschijnlijk heeft haar man Marco Geeratz het aandoenlijke kiekje gemaakt. ,,Herkenbaar?'", vraagt Chantal haar volgers.

❤️ ‘Mama kom je nog even bij me liggen?’ Nee.. ‘Maar héél even..?’ Ok dan, maar heel even. 2 uur later dit:👆🏼 #herkenbaar? Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jan 2018 om 0:07 PST

Een zondag om bij weg te dromen, zo omschrijft Maryam Hassouni haar laatste dag weekend. De Flikken Rotterdam-actrice deelt een foto op Instagram waarop ze met gesloten ogen haar handen bij haar nek houdt. 'Wat ben je mooi!' en 'Droomvrouw', reageert een aantal fans.

A Sunday to dream yourself away. 🦋 Een foto die is geplaatst door null (@maryamhassouni) op 28 Jan 2018 om 3:05 PST

Paul de Leeuw keek vanochtend naar het nieuws en kon het niet laten om een opmerking te maken over het haar van nieuwslezer Jeroen Overbeek. ,,Volgens mij is Jeroen op deze zondagmorgen lekker met de krullenset in de weer geweest!", grapt hij bij een foto van de anchor. Volgers van De Leeuw kunnen het grapje wel waarderen en reageren met lachende emoticons.

Volgens mij is Jeroen op deze zondagmorgen lekker met de krullenset in de weer geweest! Een foto die is geplaatst door null (@pdl1962) op 28 Jan 2018 om 3:20 PST

Het is een bijzondere dag voor Rossanna Kluivert. De brunette is vandaag precies tien jaar getrouwd met haar man Patrick. Op Instagram brengt ze een ode aan het huwelijk. ,,Lachen en leven, vertrouwen, vergeven, voor altijd samen, zij aan zij, dag na dag."

Sharing the good times, bearing the hard times, trusting in love to show us the way. Laughing and living, trusting, forgiving, together forever, side by side, day by day.” ❤️🍀#10 years married #PR Een foto die is geplaatst door null (@rossanakluivert) op 27 Jan 2018 om 23:52 PST

Het belooft een dolle zondag te worden voor Tess Milne en haar vriendinnen; de presentatrice heeft namelijk een babyshower. Op Instagram schrijft de blondine, die onlangs zelf moeder is geworden, dat ze 'helemaal naar de klote gaan'.

Helemaal naar de klote. #babyshower Een foto die is geplaatst door null (@tessmilne_) op 28 Jan 2018 om 4:20 PST

Sightseeing in Dresden, daar hoort natuurlijk een foto bij. Sylvie Meis poseert daarom, inclusief zonnebril, op een brug in de Duitse stad. De blondine kijkt lachend van de camera weg. Op de achtergrond is een indrukwekkend gebouw te zien. ,,Fijne zondag!", schrijft de presentatrice erbij.

Happy Sunday!! ❤️😘 Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 28 Jan 2018 om 4:38 PST

Paniek onder de fans van het programma Zondag met Lubach: Arjen is zijn stem kwijt. De presentator vertelt in een videootje dat er medicijnen voor hem worden gehaald. Het is nog maar afwachten of hij daarvan opknapt. 'Ik hoop dat vanavond wel doorgaat!', schrijven ongeruste fans.