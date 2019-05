Eén groot eerbetoon aan mama's: sterren plaatsen apetrots moederdagkiekjes

Zangeres Trijntje Oosterhuis zal goed verwend worden door haar vier kids vandaag. Ze is dan ook maar wát trots op haar kroost: zoons Jonas en Marijn, bonuskind Eljah en dochtertje Maël. ,,Moeder worden is het meest bijzondere dat mij ooit is overkomen. Ik ben ontzettend trots op deze vier grote heldere lichtjes in mijn leven”, schrijft ze.

Ellemieke Vermolen en haar moeder hebben het altijd gezellig met elkaar, zo is te zien op een collage van foto's die Ellemieke vandaag plaatst. De twee zijn lekker op reis naar Ibiza, en daar wordt een hoop gelachen.

Aahh!! Een kleine Fred van Leer! Toen al gekleed in modieus pakje. En wat een knappe moeder heeft de Rotterdammer. De bekende stylist heeft zijn gevoel voor mode vast niet van een vreemde.

In huize Bauer staat vandaag iemand te gloeien van trots, zó blij is Frans met zijn lieve moedertje Wies. ‘Blij en dankbaar dat ik zo een lieve Moeder mag hebben!! Voor mij mag het elke dag Moederdag zijn!’, schrijft de zanger. Moeder Bauer zal vandaag dan ook lekker in de watten worden gelegd.

Xander de Buisonjé is trots op zijn Sophie en prijst zijn kinderen gelukkig met zo’n lieve mama. Het is dan ook een bijzondere dag voor de twee, want Sophie is sinds drie dagen volgens de wet officieel moeder van haar dochtertje, dat ze kreeg via een draagmoeder. Haar hele verhaal lees je in onderstaande post.

De knappe dochters van Angela Schijf maken haar keer op keer trots als moeder.

Toine van Peperstraten doet niet moeilijk en neemt zijn moedertje gewoon mee naar de studio. Het is te hopen dat ze een beetje van tennis en voetbal houdt.

Een moeilijke dag voor Patty Brard, die al jaren geen contact heeft met haar dochter Priscilla. Dit tot haar grote spijt, zo vertelde ze recentelijk nog. ‘Het kan allemaal zo gek en oneerlijk verlopen’ schrijft ze dan ook bij haar post van haar eigen moeder.

Paul de Leeuw is kort maar krachtig vandaag en plaatst een lieve foto van hem en zijn moeder met veel hartjes.

De moeder van Freek Bartels is net zo hip als haar zoon! Gebrild en wel zitten ze op een terrasje op de foto die Freek vandaag ter ere van zijn moeder plaatst. ‘Di mama’ mag van geluk spreken.

Ali B had net zo goed een foto van zijn buurvrouw kunnen plaatsen want zijn vrouw Bregje is onherkenbaar in beeld gebracht. Trots is-ie wel op zijn emoticons.