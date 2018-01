Maan pijnlijk onderuit bij het planken en André slingert microfoon in publiek

Volkszanger André Hazes (24) gaat soms zo in zijn optredens op, dat hij zijn spieren niet meer helemaal onder controle heeft. Bij het zingen van zijn kroegknaller Leef bij Vrienden van Amstel liet hij per ongeluk zijn microfoon los, die hard het publiek in vloog. Vervolgens greep hij naar de microfoon van collega Xander de Buisonjé, waarbij hij een volle beker bier over de zanger heen gooide.