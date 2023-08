Lanaken- Maasmechelen-Maastricht Grensover­schrij­den­de politie­werk wordt uitgebreid

Criminaliteit stopt niet aan de grens. Dat is een bekend gegeven. Daarom werd er in Maastricht het Grensoverschrijdend Politieteam opgericht. Zo loopt er een samenwerking o.a. met de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) en sinds kort is er ook medewerking van de Duitse collega’s in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.