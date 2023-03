Dit is hoeveel mensen uit Simpelveld mogen stemmen voor Provinciale Staten

Handbal eredivisie Plichtma­tig spelend Kwiek plaatst zich voor kampioens­pou­le, maar zit vooral tussen het tafellaken en het servet

Kwiek hoort niet bij de kleintjes in de eredivisie, maar komt ook zeker nog heel veel tekort om bij de top aan te sluiten. De handbalsters van Kwiek zitten tussen tafellaken en servet. Zaterdagavond speelde Kwiek vooral verdedigend een matige wedstrijd tegen hekkensluiter BFC. Toch was het verschil in kwaliteit groot. De 39-30 zege was er dan ook eentje zonder glans.