Heldere dag in Simpelveld

Provincie Limburg reageert op problema­tiek bij Nedcar: ‘We leven mee met de medewer­kers’

De provincie Limburg leeft mee met de medewerkers van autofabriek Nedcar in Born, die donderdag te horen kregen dat 1800 van hen per 1 november hun baan verliezen. ,,We leven mee met de medewerkers van VDL Nedcar en de onzekerheid die de boodschap van de directie aan de ondernemingsraad van Nedcar bij hen op kan roepen”, zegt de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) in een reactie op het slechte nieuws.