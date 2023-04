Minder nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Simpelveld

Met video Koersdirec­teur Amstel Gold Race wuift kritiek over hulp aan Tadej Pogacar weg: ‘Ik kan er niks mee’

Ploegbaas Jonathan Vaughters van EF Education-EasyPost was niet te spreken over de ‘hulp’ die winnaar Tadej Pogacar kreeg in de finale van de Amstel Gold Race van de wagen van koersdirecteur Leo van Vliet.